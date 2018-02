O’DONNELL LEVY Marbles (from “Everything I do gonna be funky”, Groove Merchant USA 1974)

RUDOLPH JOHNSON The water bearer (from “The second coming” Black Jazz USA 1973)

BEN GERRITSEN Dance of the gnome (from “Inside rumours” BGR NL 1982)

JUHANI AALTONEN Mellow (from “Springbird”, Leo Records FIN 1979)

ORQUESTA CONEXION LATINA Un poco loco (from “Un poco loco”, Enja GER 1986)