Cinema e Spettacolo dal Vivo – Intervista alla vicepresidente del Senato, Rosa Maria di Giorgi

Negli studi di Controradio la vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi intervistata da Giustina Terenzi e Chiara Brilli per illustrare i contenuti e gli obiettivi delle due Leggi di sistema sul Cinema e sull’audiovisivo e sullo Spettacolo da vivo di cui è stata proponente e relatrice. Ma anche l’estensione dell’Art Bonus a tutti i settori dello spettacolo, l’importanza del Rock Contest di Controradio per la promozione delle band emergenti e il successo dell’evento Tenax &Friends per Niccolò Ciatti all’insegna del divertimento in sicurezza.