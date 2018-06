Cava Paterno, Sindaco Vaglia: “interdetto da sentenza GUP Genova , aspettiamo inchiesta Firenze”

Era stata indicata come ‘la Terra dei Fuochi’ della Toscana, ora il rischio è che tutto si trasformi nella classica bolla di sapone. Parliamo della Cava di Paterno per la quale vicenda gli accusati sono stati tutti assolti e si è proceduto anche al dissequestro dei rifiuti. Non sarebbero ‘pericolosi’. Abbiamo intervistato Leonardo Borchi, sindaco Vaglia