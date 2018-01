Il castello di Sammezzano nella lista dei 12 monumenti più in pericolo in Europa

Podcast 00:00 / 00:04:20 1X

Anche il Castello di Sammezzano in Toscana è tra i 12 monumenti più a rischio in Europa La candidatura avanzata dal Touring nell’ambito del programma 7 Most Endangered di Europa Nostra

Intervista con Francesco Esposito dell’associazione Save Sammezzano