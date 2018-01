Caos Tunisia – Leila El Houssi

Terzo giorno di scontri in strada in Tunisia. Le proteste rigurdano il carovita. Cosa sta accadendo e che relazione ha questa protesta con altre proteste analoghe in Nord Africa e Medio Oriente. Lo chiediamo alla docente di Storia dei paesi islamici presso l’Università di Padova.