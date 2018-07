Cammina per la pace. Riccardo Brussi

ANPI e CAI emiliani e toscani organizzano “CAMMINA PER L A PACE” che parta da Moantesole e arriva a S.Anna Di Stazzema per l’anniversario del 12 agosto. Anche quest’anno ci sarà una sosta di 1 giorno ( a Pracchia) per svolgere un convegno che partendo dal libro di una bambina superstite dal massacro dii Montesole, Anna Rosa Nannetti, “I BAMBINI DEL 44”, salvata dalla generosità e solidarietà, arriva a porre il problema dei BAMBINI del 2018 che ci arrivano oggi da altrettanta ferocia e crudeltà diffusa nel mondo. Parla Anpi Peretola.