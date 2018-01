Calo nascite tra immigrati: “Grande problema per nostro Paese”

Per la prima volta in calo anche le nascite tra gli immigrati (dati Istat), in toscana centrale -16% rispetto al 2016.

L’intervista al professor. Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori all’università di Milano. Che dice: la sostituzione etnica? E’ una invenzione ‘politica’: l’immigrazione è un segno di salute di una società, non la sua condanna”