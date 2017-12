Bruno Leka – Todo Cambia dl 27 dicembre 2017

Podcast 00:00 / 00:05:34 1X

Sabato 23 dicembre, nell’ultima seduta prima della pausa natalizia, è mancato il numero legale al Senato per la votazione dello ius soli, la legge che prevede di concedere la cittadinanza italiana alle persone nate in Italia o che sono arrivate qui molto presto, alla presenza di alcune condizioni. L’inizio della discussione della proposta è stato rimandato al 9 gennaio, ma le Camere saranno sciolte il 28 o il 29 dicembre per andare a elezioni il prossimo marzo. Quando lo ius soli tornerà in aula, la legislatura sarà quindi già finita e la legge non avrà la possibilità di essere approvata. Lo scrittore e attore bolognese ha iniziato per questo lo sciopero della fame.L’opinione di Bruno Leka ,studente ed attivista politico,albanese di nascita ma dall’eta’ di 3 anni residente in Italia