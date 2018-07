Because the night. Claudio Bertini

Dal leggendario concerto di Dalla e Morandi in piazza Santa Croce nel 1988 all’indimenticabile live di

Vasco Rossi allo stadio Franchi nel 1999. E poi Tina Turner, Depeche Mode, Paul McCartney, Peter Gabriel, David Byrne, Bruce

Springsteen, Bjork, Robbie Williams, Tom Waits. Ripercorre attraverso cinquanta scatti la storia dei grandi concerti fiorentini degli anni

Ottanta e Novanta la mostra fotografica “Because the Night”, ospitata per la sua terza edizione, da martedì 17 a venerdì 27 luglio, nel

Salone Borghini dell’Istituto degli Innocenti in occasione del festival “Musart” in programma negli stessi giorni in piazza Santissima

Annunziata. Inaugurazione, aperta a tutti, martedì 17 alle 17 alla presenza di artisti, promoter e addetti ai lavori che contribuirono a

quella indimenticabile stagione. Poi, la mostra resterà visitabile tutti i giorni a ingresso libero dalle 10 alle 19, con orario prolungato fino

alle 21,30 per gli spettatori dei concerti. Il Musart Festival, prodotto da Prg Firenze, si aprirà sempre martedì alle 20,15 con il concerto di

Baustelle e Virginiana Miller; poi, nei giorni successivi, sarà la volta, fra gli altri, di Roberto Bolle and Friends (20 luglio), Remo Anzovino

(21 luglio), le lezioni rock di Ernesto Assante e Gino Castaldo (22 luglio), Jethro Tull (24 luglio), Francesco De Gregori (25 luglio), Ermal

Meta (26 luglio).