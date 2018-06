“Basta cave a Pizzo D’ Uccello, montagna simbolo delle Apuane”.

Podcast 00:00 / 00:04:23 1X

Appena superate le 6400 firme per la petizione online che chiede al Praco delle Alpi Apuane, alla Regione Toscana, al Comune di Fivizzano e al Comune di Casola in Lunigiana di non rinnovare le concessioni per le Cave del Pizzo D’ Uccello, montagna simbolo delle Alpi Apuane. ” Per questa zona – chiosa Eros Tetti fondatore del movimento Salviamo le Apuane – chiediamo che non vengano rinnovate le concessioni per l’escavazione così come è espresso anche nel PIT regionale con valenza di Piano Paesaggistico che prevede che non siano ammesse ulteriori autorizzazioni per la parete nord del Pizzo D’ Uccello”