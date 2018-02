Balabrunch con l’autore, si parte domenica 25 febbraio. Intervista a Laura Forti

Al via da domenica 25 febbraio la rassegna di incontri letterari e gastronomici con gli scrittori del mondo ebraico contemporaneo. Si comincia domenica (ore 11:15, in collaborazione con Deutsches Institut Florenz) con l’intrigante dramma psicanalitico intitolato “La tela”, ultimo romanzo di Benjamin Stein, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle visite guidate in Sinagoga (dalle 14:00, costo: 5 euro). Ai nostri microfoni l’Assessore alla Cultura della Comunità ebraica di Firenze.