Ascolta l’intervista a Danny Goffey, ex batterista dei Supergrass

Podcast 00:00 / 00:11:06 1X

In occasione dell’uscita del suo primo album solista Davide Deiv Agazzi ha intervistato Danny Goffey ex batterista dei mitici Supergrass. Il lavoro si intitola Schtick ed è uscito il 22 giugno per la Distiller Records

Il video ufficiale del primo singolo estratto “Buzzkiller”