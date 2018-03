Armi allo Yemen. Che fa il Parlamento? Riccardo Noury

Il nuovo Parlamento sospenda l’invio di armi che alimentano il conflitto in Yemen. A tre anni esatti dall’inizio della conflitto, richiediamo con fermezza alle istituzioni italiane, ai Paesi membri ed all’Unione Europea di sospendere l’invio di armamenti alle parti in conflitto in Yemen e di sollecitare una iniziativa di pace a guida ONU. Amnesty International Italia – Movimento dei Focolari – Fondazione Finanza Etica, Oxfam Italia – Rete della Pace – Rete Italiana per il Disarmo.