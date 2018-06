Apriti Cinema. Roberto Ruta

“Apriti Cinema”, all’arena estiva nel piazzale degli Uffizi al via la mini-rassegna”Middle East Now – The Colors of Feelings”, il Medio Oriente raccontato dai colori e dalle emozioni Martedì 26 giugno, ore 22.00 – Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)