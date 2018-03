All Foods Fiorentina Basket. Andrea Niccolai

Podcast 00:00 / 00:04:03 1X

Campionato di serie B della Lega Nazionale Pallacanestro. RISULTATO. La All Food Fiorentina Basket mette a segno un’importante vittoria a Varese confermandosi la seconda forza del campionato. Una partita non facile data anche l’espulsione di un giocatore importantissimo nel terzo quarto, quale Alessandro Grande. La squadra ha comunque reagito molto bene portando a casa il risultato e dimostrando anche che la coesione del gruppo è il valore aggiunto della Fiorentina Basket. La All Food h vinto nel totale anche la gara ai rimbalzi ed è riuscita a ritornare vicina alla sua media punti stagionale. La Fiorentina ieri ha giocato con il lutto sulla maglia per omaggiare Davide Astori e per unirsi a tutta la città e agli sportivi fiorentini in questi triste momento per lo sport. La prossima, quella di sabato 17 marzo ad Oleggio (Novara), sarà una trasferta difficilissima. Parla il Coach della All food Fiorentina Basket.