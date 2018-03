All Food Fiorentina Basket. Diego Banti

Oleggio – Fiorentina Basket 60-89.La All Food mette a segno la seconda vittoria consecutiva in trasferta contro Oleggio. Trasferta difficile anche per la distanza (Novara): il rientro a Firenze è avvenuto alle 5 del mattino dopo il match.Le impressioni della gara raccontate dal vice capitano Diego Banti.

Prossimo incontro in casa domenica 25 marzo, ore 18 al palasport San Marcellino, contro Olimpo Basket Alba. Anche se la testa è già all’8 aprile quando ci sarà il grande e difficile incontro con il Montecatini Terme al Pala Terme. Il Montecatini è attualmente terzo a 6 punti.