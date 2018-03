All Food Fiorentina Basket. Andrea Niccolai

La All Food battendo Alba si assicura, con tre gare di anticipo, il matematico secondo posto del girone A. Obiettivo importante in ottica play off per la Fiorentina, che resta vicina ad Omegna prima in classifica, lontana soltanto due punti. Questa è anche la quinta vittoria consecutiva dei gigliati che la prossima settimana sfideranno a Montecatini la Montecatini Basket scesa, rispetto alla scorsa settimana, al quarto posto.