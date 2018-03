Agenda dell’ Achitetto del 15 marzo 2018

Oggi, giovedì 15 marzo alle 18, è in programma la presentazione del vincitore della prima edizione di “A-Factor. Interior design contest”: l’iniziativa, organizzata dall’azienda Berni srl in collaborazione con Ordine degli Architetti di Firenze e Fondazione Architetti Firenze, si terrà al Berni Store di via del Sansovino. Nell’occasione sarà presentato anche il nuovo concorso A-Factor 2018 “Solid Surface Bathtub”

Il 22 marzo alle 16.30, al museo Franco Zeffirelli in piazza San Firenze, si terrà “Divine Light. Imagining Dante’s space”, workshop che ha l’obiettivo di raccontare la luce con un aspetto artistico e scenico per sensibilizzare la creatività di architetti e progettisti. Prevista anche una visita libera al museo.

Mercoledì 28 marzo sarà invece la volta di “Re-Think Home. Ripensare l’architettura degli interni”, nella sede di Spazio 360 in via Simone Martini, un incontro per illustrare e dibattere gli scenari riguardanti il futuro dell’abitare in un mondo in rapida trasformazione.

Per restare sempre aggiornati sugli eventi e sulle iniziative in programma e per tutte le informazioniutili è possibile consultare il sito www.architettifirenze.it o seguire la pagina Facebook Ordine degli Architetti di Firenze.