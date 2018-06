40 anni e non sentirli. Intervista a Maurizio Bartolini

Il centro educativo Salvatore Ferretti, una storia che continua”. Evento organizzato dalla Diaconia Valdese Fiorentina 8 giugno 2018 – 15.30 Via Silvio Pellico, 2 Firenze. Il centro diurno “Salvatore Ferretti” ha una lunga storia in ambito educativo a Firenze, databile già dalla seconda metà dell’ottocento, quale espressione dell’impegno sociale del fondatore Salvatore Ferretti e delle comunità evangeliche di Firenze. Dal novembre 1978 si trasforma in un centro diurno per minori, aperto all’accoglienza e al sostegno educativo di bambini e ragazzi, indipendentemente dalla confessione religiosa e dal gruppo etnico di appartenenza. In occasione dei 40 anni, il centro diurno organizzerà un pomeriggio di attività e visite aperte alla cittadinanza; a partire dalle 15.30 sarà possibile visitarne i locali e la mostra fotografica allestita per l’occasione, insieme a molte altre iniziative collaterali: intrattenimento musicale, bazar con oggetti realizzati dai ragazzi, spettacolo teatrale per i più piccoli e buffet per tuttigli ospiti.