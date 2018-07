Plastica in mare, record di concentrazioni nelle acque dell’arcipelago toscano

Alta densità di plastiche in superficie nelle acque dell’arcipelago Toscano. Raggiunti anche picchi di 10 kg per chilometro quadrato. Lo rileva il progetto ’Pelagos Plastic Free’.

“Si stima che, nelle acque dell’Arcipelago Toscano, la plastica in superficie raggiunga picchi di densità pari a 10 kg/km2, una delle concentrazioni più elevate nel Mar Mediterraneo e negli oceani di tutto il mondo”. E’ quanto reso noto durante la tappa elbana del ”Pelagos Plastic Free”, progetto per la raccolta di microplastiche in mare e che ne misura l’impatto sulla fauna marina nel Santuario dei cetacei. L’equipaggio franco-italiano di Expedition Med che realizza le ricerche scientifiche del progetto ha incontrato all’Isola d’Elba i ragazzi di ”Vele Spiegate”, i volontari di Legambiente e che raccolgono e censiscono i rifiuti sulle spiagge.

Come spiegato da ricercatori e volontari, “il progetto nasce dalla necessità di ridurre l’inquinamento marino da plastica per proteggere le diverse specie di cetacei che vivono nel Santuario Pelagos. La cattiva gestione dei rifiuti urbani è la causa principale dell’inquinamento da plastica, dunque la prima area di intervento è la governance dei rifiuti”. I ricercatori di raccolgono campioni nelle zone di accumulo dei rifiuti marini che coincidono con quelle di alimentazione dei cetacei, e in tre grandi fiumi e porti: in Arno e nel porto di Pisa in Toscana, nel fiume Golo e nel porto di Bastia in Corsica, nel fiume Varo e nel porto di Nizza.