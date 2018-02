Pistoia: da sabato ‘vigilantes’ volontari pattuglieranno la città

Sabato l’inizio dei servizi da parte delle squadre volontarie, formate anche da carabinieri e poliziotti in congedo, quindi da personale qualificato e di provata esperienza

Al via sabato prossimo a Pistoia il servizio di vigilanza volontaria del Comune di Pistoia coordinato dalla polizia municipale e realizzato grazie a tre associazioni del territorio.

Il nucleo di volontariato e protezione civile ‘Fiamme d’Argento’ (Associazione nazionale carabinieri), l’Associazione nazionale della polizia di Stato e gruppo di volontariato e protezione civile e la guardia nazionale ambientale (sede provinciale di Pistoia) hanno concordato con la polizia municipale un piano operativo di vigilanza volontaria nei parchi, al mercato e nei parcheggi della città per il mese di febbraio. Le aree pubbliche di sosta saranno monitorate in orario serale, mentre il pomeriggio il servizio sarà concentrato nei parchi pubblici cittadini.

Dopo la presentazione del progetto, formalizzato con la firma della convenzione triennale tra le associazioni e il Comune, avvenuta nelle scorse settimane, la vigilanza entra adesso nel vivo con l’inizio dei servizi da parte delle squadre volontarie, formate anche da carabinieri e poliziotti in congedo, quindi da personale qualificato e di provata esperienza. I volontari monitoreranno il territorio indossando l’uniforme della propria associazione con l’obiettivo di rappresentare un deterrente per i malintenzionati ma anche un supporto per i cittadini. Potranno raccogliere le segnalazioni delle persone, che saranno poi inoltrate ai vigili urbani e all’amministrazione, ma anche evitare situazioni di pericolo con un’opera di prevenzione e di tutela del territorio, che grazie al progetto in partenza sarà più presidiato.