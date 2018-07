Pistoia: riparte inceneritore di Montale

La linea 1 dell’inceneritore di Montale (Pistoia) era ferma dal 28 maggio scorso a seguito del superamento dei livelli delle emissioni consentiti. I parametri sono ora tornati a norma e l’impianto ha ripreso a funzionare dopo il via libera dell’ Arpat.

Il gestore dell’inceneritore ha trasmesso ad Arpat il rapporto di prova sul parametro Pcdd/Pcdf (diossine e furani) relativo al campionamento effettuato in discontinuo alle emissioni della linea 1, venerdì scorso, alla riaccensione di prova dell’impianto, dopo la fermata per manutenzione straordinaria imposta dal superamento della soglia di attenzione di 0,05 ngTE/Nm3, nel monitoraggio in continuo delle emissioni di Pcdd/Pcdf.

Il gestore aveva individuato nell’invecchiamento del filtro a maniche (3 anni) la causa presunta del peggioramento delle emissioni riscontrato nelle ultime settimane di esercizio e aveva quindi deciso per la sua sostituzione.

Adesso Arpat fa sapere che “il valore riscontrato pari a 0,010 ngTE/Nm3 risulta essere ampiamente sotto il limite normativo di 0,1 ngTE/Nm3. Il gestore conseguentemente ha comunicato che nel pomeriggio della giornata odierna, verrà riattivata l’alimentazione di rifiuto al forno della Linea 1”.