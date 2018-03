Pistoia: lascia cane al freddo sul terrazzo, denunciato 26enne 

I carabinieri di Capostrada (Pistoia) al termine di una rapida serie di accertamenti, hanno identificato e denunciato un operaio 26enne residente a Prato ma domiciliato a Pistoia, di fatto irreperibile, per maltrattamenti e abbandono di animali.

I militari sono intervenuti dopo che la centrale operativa del comando provinciale di Pistoia aveva ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza di un cane apparentemente abbandonato da ore sulla terrazza di un’abitazione di via Guastini e Casanuova, praticamente del tutto esposto al freddo e all’abbondante nevicata, che stava guaendo in evidente stato di sofferenza. Insieme ad una squadra dei vigili del fuoco di Pistoia i carabinieri una volta all’interno dell’immobile hanno potuto soccorrere il cane, un bell’esemplare di Labrador, che era allo stremo delle forze. Dal chip dell’animale i militari sono risaliti al proprietario che comunque a tuttora non è stato reperito. In considerazione del fondato ed evidente pericolo per la sua l’incolumità l’animale, è stato sottoposto a sequestro preventivo come stabilisce la legge ed affidato alla responsabile di zona dell’Enpa di Pistoia.