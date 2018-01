Pistoia, casa: pubblicata graduatoria Erp, accolte più di 200 domande

Tra le domande ammesse quelle di coloro che non hanno cittadinanza italiana sono 29, pari al 12,88%. La graduatoria avrà validità di 4 anni. Il Comune la aggiornerà ogni due anni.

Stamani è stata pubblicata la graduatoria generale definitiva degli aventi diritto alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) che si renderanno disponibili nel comune di Pistoia. La graduatoria riguarda le domande presentate per il bando 2017.

Il numero complessivo delle domande ammesse nella graduatoria generale definitiva è di 225 (di questi, gli ultimi 8 risultano già assegnatari tramite la vecchia graduatoria) su 373 presentate. Tra le domande ammesse quelle di coloro che non hanno cittadinanza italiana sono 29, pari al 12,88%.

La graduatoria definitiva si articola in diversi allegati: la graduatoria generale delle 225 domande ammesse elencate secondo l’ordine alfabetico oppure in ordine di punteggio decrescente; la graduatoria speciale anziani riservata a chi ha superato il sessantacinquesimo anno di età (e vive solo o con un´altra persona anziana); la graduatoria speciale delle giovani coppie; la graduatoria speciale per disabili; la graduatoria speciale riservata a soggetti disposti a eseguire interventi di manutenzione straordinaria (in questo caso gli assegnatari anticipano i lavori che poi saranno scalati dal conto dell´affitto); l’elenco delle domande escluse dalla graduatoria.

Il servizio politiche e inclusione sociale provvederà a convocare i soggetti secondo l’ordine della classifica per procedere, previa verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’accesso all’alloggio Erp e l’ottenimento dei punteggi riportati in graduatoria, con l’assegnazione degli alloggi disponibili e idonei ai nuclei familiari aventi diritto.

Al bando di aggiornamento potranno partecipare sia nuclei non presenti in griglia, sia nuclei già presenti che intendono integrare favorevolmente la propria situazione. Nel rispetto di quanto previsto dal bando, l´ufficio politiche e inclusione sociale effettuerà controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate per partecipare al bando.

La graduatoria definitiva può essere consultata sul sito internet del Comune:

Graduatorie per Categorie