Pisa: padre dà pugno a bidella per aver sgridato figlia

L’inserviente ha querelato il padre ed ha ottenuto il trasferimento ad un altro plesso scolastico. La dinamica esatta degli avvenimenti è ancora da chiarire.

Un rimprovero, troppo brusco e forse seguito da un calcio alla bambina, avrebbe innescato la reazione violenta di un genitore nei confronti di una bidella prima colpita con un pugno in faccia e poi ripetutamente strattonata.

Il fatto, avvenuto a Pisa martedì grasso, è stato raccontato oggi dai quotidiani locali, mentre l’inserviente, che ha già chiesto e ottenuto il trasferimento a un altro plesso scolastico dello stesso istituto comprensivo, ha querelato il padre della piccola.

Secondo quanto si è appreso, però, la vicenda non è ancora stata del tutto chiarita dai vertici scolastici che, anche per stemperare la tensione che si è creata, hanno deciso di accogliere la richiesta della bidella, attualmente assente dal lavoro dopo essersi fatta refertare in ospedale per le contusioni riportate.

La circostanza del rimprovero eccessivamente brusco sarebbe tuttavia stata confermata anche da un altro alunno che si trovava insieme alla bambina colpita. Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover chiarire fino in fondo l’accaduto.