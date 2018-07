Pisa: non torna per cena, morto sotto il trattore

Agricoltore del pisano non torna a casa per cena e la famiglia da l’allarme, viene poi trovato morto sotto il suo trattore.

L’allarme è scattato ieri sera all’ora di cena quando i familiari non lo hanno visto rientrare a casa e hanno dato l’allarme facendo scattare le ricerche.

Così poco dopo le 22.30, un uomo di 62 anni è stato trovato morto in un’area rurale del comune di Santa Maria a Monte (Pisa), schiacciato sotto il suo trattore.

I vigili del fuoco hanno liberato il corpo rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo, ma per l’agricoltore non c’era ormai più nulla da fare e al personale del 118 non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.