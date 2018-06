Pisa, neonato morto dopo caduta braccia papà: indagati 10 medici 

Il piccolo è morto in ospedale nel reparto di neonatologia: sul caso sta indagando la squadra mobile della questura di Pisa. Il padre è un medico che lavora a Empoli e il 29 maggio scorso era stato iscritto anche lui nel registro degli indagati.

La procura di Pisa ha iscritto nel registro degli indagati 10 medici nell’ambito dell’inchiesta aperta sulla morte del bimbo di due mesi, deceduto il 27 maggio scorso nel reparto di neonatologia dell’ospedale pisano dove era stato ricoverato dopo essere caduto dalle braccia del padre, a sua volta indagato.

E’ quanto riporta oggi il Tirreno spiegando che si tratta di dottori che, nelle varie fasi del ricovero del bimbo, hanno avuto a che fare con il monitoraggio e la cura del piccolo. L’iscrizione nel registro degli indagati consentirà agli indagati di nominare un proprio medico legale in previsione del conferimento dell’incarico per l’autopsia, previsto per lunedì. Compito dell’esame necroscopisco sara’ quello di chiarire la dinamica del fatto e di spiegare il repentino aggravamento del quadro clinico che ha determinato il decesso del piccolo, portato dal padre, a sua volta medico, in ospedale la sera del 26 maggio.

Da quanto emerso, le condizioni del bambino, al momento del ricovero, erano serie ma anche stabili. Si sarebbero poi aggravate nella notte fino al decesso, avvenuto alle 6.30 del mattino del 27 maggio.