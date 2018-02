Pisa, fuggitivo si nascondeva sotto camper

Si stava nascondendo sotto un camper, vicino alla sua abitazione, Patrizio Giovanni Iacono, il 21enne ricercato per tutta la giornata di ieri a Pisa, dopo che, questa l’accusa, aveva sparato a quattro persone fuori da un bar, e poi individuato nella tarda serata. E’ quanto hanno riferito gli inquirenti.

A trovarlo sono stati gli agenti della squadra mobile di Pisa che, è stato spiegato, hanno notato dei movimenti sospetti intorno al camper e lo hanno visto, riuscendo poi a bloccarlo prima che potesse avere qualsiasi reazione. Con sé il giovane non aveva la pistola con la quale ha sparato davanti al bar.

Quando ha visto i poliziotti Iacono, stando a quanto emerso, avrebbe detto soltanto “da quanto mi stavate cercando” prima di chiudersi in un silenzio assoluto. Attualmente è in corso alla sua presenza una perquisizione presso il suo domicilio per cercare la pistola. Nella notte, a quanto si è appreso, dovrebbe essere trasferito in carcere.