Pisa: controlli in centro, arrestati tre pusher

Durante un controllo del territorio interforze condotto a Pisa sono stati arrestati tre pusher, trovati anche sei stranieri irregolari che saranno espulsi.

Tre pusher sorpresi con le dosi di droga pronte a essere cedute sono stati arrestati ieri durante un servizio di controllo straordinario del territorio interforze condotto a Pisa.

Gli spacciatori, un’italiana e due stranieri, sono stati sorpresi in due piazze del centro storico. Lo ha reso noto la questura spiegando che il servizio è stato disposto nei giorni scorsi in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio organizzato dalla questura, è spiegato in una nota, “è stato inoltre rintracciato e assicurato alla giustizia un latitante di cittadinanza tunisina, ricercato in seguito a condanna per reati di lesioni aggravate e maltrattamenti: complessivamente sono state identificate circa 100 persone, di cui oltre la metà costituita da cittadini extracomunitari, e controllati circa 20 veicoli”.

Per tre extracomunitari risultati non in regola con il permesso di soggiorno sono stati adottati altrettanti provvedimenti di espulsione dal prefetto. Altri sei stranieri, sulla cui posizione sono in corso accertamenti e tutti con precedenti per spaccio, rapina e lesioni, sono stati trattenuti in questura in attesa di essere accompagnati al centro per il rimpatrio di Bari.