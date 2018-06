Pisa, Conti: sicurezza priorità assoluta

Lo ha detto Michele Conti nel suo primo giorno da sindaco di Pisa dopo che il centrodestra nel ballottaggio di ieri ha battuto il centrosinistra che governava la città ininterrottamente da 25 anni.

“Ho già chiesto un incontro a prefetto e questore e spero che possa vederli presto per confrontarmi con loro sul tema della sicurezza che è la nostra priorità assoluta. Da lì poi si interverrà per restituire decoro alla città e in particolare al centro storico”. Lo ha detto Michele Conti nel suo primo giorno da sindaco di Pisa dopo che il centrodestra nel ballottaggio di ieri ha battuto il centrosinistra che governava la città ininterrottamente da 25 anni.

“E’ presto per dire quali saranno le nostre ricette – ha sottolineato – tuttavia il confronto con prefetto e questore è necessario per capire come intervenire. Al più presto incontrerò il comandante dei vigili urbani. Il problema della sicurezza in città è reale e avvertito dalla gente e dobbiamo intervenire subito per andare incontro alle esigenze dei pisani”.

“Siamo passati da una Toscana feudo rosso a una caporetto rossa, è finita una storia, ne parte una nuova, e oggi sei capoluoghi toscani su dieci sono governati dal ‘destra-centro’. Governare la Toscana ora non diventa più un’ambizione ma un dovere, così come a Firenze, Prato e Livorno”. Così invece il deputato Fdi Giovanni Donzelli commentando l’esito dei ballottaggi in Toscana, insieme a vari esponenti del partito. Tra i presenti i parlamentari Fdi Achille Totaro e Riccardo Zucconi, il coordinatore toscano Francesco Torselli e il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Marcheschi. “Siamo la seconda forza della coalizione nei capoluoghi dove abbiamo vinto – ha osservato Donzelli -, e siamo stati fondamentali per vincere”. Per il deputato, “Fdi è stato un collante per la coalizione che ha permesso di stare insieme e scegliere insieme i candidati sindaco”. “Dove il centrodestra è unito si vince anche in territori impossibili – ha detto Marcheschi -, non vinciamo solo per il buon vento ma per buon governo di altri comuni che hanno effetto trainante per la dissoluzione completa della Toscana rossa. Ormai la maggioranza dei capoluoghi è del centrodestra”.

Per Totaro, “è un momento storico per chi ha vissuto sempre all’opposizione in Toscana e nelle città. Ora la maggioranza dei capoluoghi governati dal centrodestra è di buon auspicio per Firenze. Vincere qui, come fatto a Siena e a Pisa, sarebbe una cosa epocale”. Torselli ha sottolineato che il governatore Rossi “farebbe bene a dimettersi” permettendo di andare alle regionali quanto prima. Per Zucconi, “il vento è cambiato, i cittadini hanno premiato l’unità del centrodestra, di cui Fdi è uno dei maggiori artefici, e la credibilità e competenza dei nostri candidati”.