Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto, questa mattina, impigliato in uno dei pontili galleggianti alla base nautica dei vigili del fuoco di Pisa in lungarno Guadalongo.

Il corpo dell’uomo, che non sembrerebbe in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato nelle acque del fiume Arno. Sul posto una squadra del vigili del fuoco per il recupero del cadavere e le forze dell’ordine.

(notizia in aggiornamento)