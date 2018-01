Pijama Party e Colombre in concerto al Combo Social Club di Firenze

Direttamente dall’ultima edizione del Rock Contest i Pijiama Party in concerto al Combo Social Club di Firenze. Venerdì 5 gennaio dalle ore 22.00. Sabato 6 gennaio il concerto di Colombre

Venerdì 5 gennaio dalle 22 si inizia l’anno col concerto a ingresso libero di una band prepotentemente emergente: i PijamaParty, secondi classificati all’ultimo Rock Contest di Controradio. Avete mai provato ad immaginare un mega Pigiama Party per bambini un po’ troppo cresciuti? Da questo sogno prendono vita i PijamaParty: cinque personalità di notevole rilievo della “WildElsa” che, unite nel magico processo creativo, danno alla luce quella che più comunemente viene definita una band ma che loro preferiscono definire Family. Nel 2015, in seguito a particolari congiunzioni astrali danno voce alla musica dei loro sogni fatta di magiche sonorità funk, reggae, hip hop, elektrodub (che celano un cuore un po’ dark un po’ punk). Ritmi ossessivi, bassi dilatati, chitarre ipnotiche e tastiere spaziali cullano le parole di una principessina dadaista che racconta le cose dei grandi come le racconterebbe una bambina pestifera. Nei live i PijamaParty sono veri e propri animaletti da festa, performers magnetici, che con le loro bizzarre uniformi sembrano usciti da uno show per bambini o da una pesante allucinazione. Il live è una festa a cui loro stessi partecipano. Sono qualcosa di surreale e vivo, sono energia creativa, follia pura, magia nera. A seguire, Ercole Postal + Stefano Secci dj set

Sabato 6 gennaio dalle 22.00 il collettivo fiorentino Fiore sul vulcano presenta Colombre. Senza dubbio uno dei protagonisti del 2017. Con il suo primo disco “Pulviscolo” (Bravo Dischi) ha ricevuto consensi da pubblico e critica. Candidato tra i 5 finalisti del Premio Tenco nella sezione miglior opera prima, l’album vanta la collaborazione di IOSONOUNCANE nel singolo “Blatte” e di Maria Antonietta per l’artwork e per la regia del video di “Pulviscolo”. Partito a marzo, il “Pulviscolo Tour” ha macinato già più di 60 concerti nei maggiori club e festival italiani. A seguire Bonsai Bonsai + Djo Safe K dj set. Ingresso 5 euro.

