Siena, amministrative: ex sindaco Piccini si candida con lista civica

Piccini, già sindaco della città del Palio col Pci prima e il Pds poi per due mandati, dal 1990 al 2001, correrà alle elezioni con la lista civica ‘Per Siena’.

“Non è e non sarà facile ma respiro per strada la voglia di Siena di tornare a contare”. Con queste parole Pierluigi Piccini ha presentato la sua candidatura a sindaco di Siena.

“Ho raccolto trasversalmente dai cittadini segnali tali da convincermi che Siena necessiti di una vera svolta, che i partiti hanno dimostrato, anche in altre parti d’Italia, di non

saper offrire” ha spiegato Piccini in occasione della presentazione del simbolo della lista: il profilo del Palazzo pubblico con la luce dell’aurora sullo sfondo.

Piccini, già sindaco della città del Palio col Pci prima e il Pds poi per due mandati, dal 1990 al 2001, correrà alle elezioni con la lista civica ‘Per Siena’.

A ottobre scorso era tornato alla ribalta delle cronache per sue affermazioni sulla morte di David Rossi – il capo comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere

precipitato dalla finestra del suo ufficio – registrate, a sua insaputa, dal programma tv delle Iene.