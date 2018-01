Picchia e segrega la compagna, arrestato ad Arezzo

Un uomo di 36 anni risiedente ad Arezzo è stato arrestato e posto sotto custodia cautelare dai carabinieri. La compagna, una marocchina di 25 anni, ha denunciato le percosse ed il sequestro avvenuto nella loro abitazione.

Sequestra per quattro giorni nella propria abitazione la convivente poi la picchia battendole la testa sulle scale più volte, provocandole lesioni guaribili in 30 giorni. Così è andato in carcere un aretino di 36 anni.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Arezzo dopo la denuncia di una marocchina di 25 anni, picchiata e chiusa in casa dal compagno. L’intervento dei carabinieri risale al 22 dicembre scorso quando i militari erano dovuti intervenire presso la casa della coppia, riscontrando le lesioni patite dalla 25enne per calci, pugni al volto, tirate di capelli e schiaffi.

In particolare, nell’occasione, le lesioni erano state causate anche dalle ripetute volte in cui l’uomo l’aveva fatta battere più volte con la testa sui gradini delle scale. La donna, portata immediatamente al pronto soccorso, era stata giudicata guaribile in un mese.

Nell’occasione aveva raccontato le violenze subite, costituite da reiterate percosse, minacce, continue vessazioni e mortificazioni psicologiche. Nell’ultimo periodo il compagno l’aveva addirittura chiusa in casa per quattro giorni. L’uomo, a cui sono stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personale aggravate e sequestro di persona, è stato condotto in carcere ad Arezzo.