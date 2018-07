Firenze, Piazza Stazione: ascensori sempre rotti

Gli ascensori di Piazza Stazione non funzionano: uno è guasto da mesi, l’altro funziona ad intermittenza. L’appello di Massimo Lensi dell’Associazione “Progetto Firenze”.

Notevoli disagi creati dagli ascensori di Piazza Stazione a Firenze. Massimo Lensi dell’associazione “Progetto Firenze”, nata per affrontare il disagio di vivere in città, dichiara:”Per l’ennesima volta, anche questa mattina abbiamo constatato che gli ascensori del parcheggio di piazza della Stazione a Firenze sono fuori servizio. Non è la prima volta e, temiamo, nemmeno l’ultima. Gli ascensori sarebbero due: uno però è guasto da mesi, l’altro funziona a intermittenza. Come fanno le persone affette da disabilità cui Firenze Parcheggi offre il parcheggio gratuito? Come fanno gli anziani? E i turisti carichi di valige? Non restano che le scale, in condizioni igieniche a volte imbarazzanti”.

E conclude: “Sono questi i servizi che il Comune di Firenze è in grado di offrire in quella che simbolicamente è la porta di accesso alla città? Bene, anzi male: non ci resta che piangere, e aprire una colletta per Firenze Parcheggi in modo da assicurare che almeno uno dei due ascensori sia in funzione. Sempre.”