Piazza della Repubblica, rifacimento pavimentazione in pietra

Piazza della Repubblica, Firenze – Iniziati i lavori di riqualificazione della storica piazza e dell’adiacente via Pellicceria, spazi viabili di importanza nevralgica del pieno centro storico.

L’intervento, che prevede una spesa di circa 900mila euro, sarà incentrato sul rifacimento della pavimentazione in pietra. Lavori e cantierizzazione prevedono un restringimento dello spazio nella piazza e l’istituzione di divieti di transito in via Pellicceria. Previsti anche divieti di sosta in via Porta Rossa, via Lamberti, piazza Davanzati.

I lavori in piazza della Repubblica andranno avanti per almeno altri 5 mesi e saranno eseguiti a quadranti. Gli spazi per i tavolini esterni resteranno al loro posto senza lo smontaggio delle strutture .