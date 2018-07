Petros Markaris al piazzale Michelangelo di Firenze

Firenze, venerdì 06 luglio 2018 alle ore 18:30, Petros Markaris sarà al piazzale Michelangelo di Firenze, per il ciclo di incontri curati da Raffaele Palumbo, il grande scrittore greco presenterà “L’ASSASSINIO DI UN IMMORTALE. Dalle rotte dei migranti alle indagini del Commissario Kostas Charitos”.

Petros Markaris è nato a Istanbul nel 1937, ha collaborato con Theo Angelopoulos a diverse sceneggiature, tra cui L’eternità e un giorno, Palma d’oro a Cannes nel 1998.

I romanzi con protagonista il commissario Kostas Charitos hanno incontrato un grande successo di lettori, presso La nave di Teseo ha pubblicato L’assassinio di un immortale (2016), I labirinti di Atene (nuova edizione 2017), Il prezzo dei soldi (2017), La lunga estate calda del commissario Charitos (nuova edizione 2017), Io e il commissario Charitos (nuova edizione 2018).

L’ASSASSINIO DI UN IMMORTALE Dalle indagini del commissario Charitos in Grecia, a quelle del suo collega Murat sulle infiltrazioni mafiose in Germania, dalle rotte dei migranti a un prete ortodosso che mette a rischio la sua vita per aiutarli, dal fallito attentato a Hitler alle persecuzioni contro i greci nella Turchia degli anni ‘50, Petros Markaris raccoglie in questo libro tutte le sfumature del suo Mediterraneo: il giallo, la critica sociale, il racconto autobiografico. Con una scrittura al contempo polifonica e dalla forza immediatamente riconoscibile, le storie di L’assassinio di un immortale ci regalano eroi epici ma fino in fondo umani, ognuno alle prese con la propria ricerca – della verità, della salvezza, della giustizia – per cui battersi ostinatamente come nuovi Ulisse dei nostri giorni.

Conduce Raffaele Palumbo, ingresso libero, diretta su tutti i canali di Controradio.