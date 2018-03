Peretola: Unipol ricorre al Tar contro decreto Via nuova pista

A rendere nota la notizia Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze Riparte a Sinistra in consiglio comunale a Firenze, e Tommaso Fattori, capogruppo di Sì – Toscana a Sinistra in Consiglio regionale

Unipol, attraverso due società controllate, ha presentato un ricorso al Tar della Toscana contro il decreto di Via sul potenziamento dell’aeroporto di Firenze. E’ quanto si ricava dal decreto con cui la Regione Toscana dà mandato all’avvocatura regionale per difendersi: “In data 19/02/2018 – si legge nel decreto – è stato notificato alla Regione Toscana il ricorso al Tar Toscana promosso da Nuove Iniziative Toscane srl e Consorzio per l’attuazione del Pue di Castello”, società entrambe controllate da Unipol, per l’annullamento del decreto 377 del 28/12/2017″. A rendere nota l’esistenza del decreto regionale che affida l’incarico all’avvocatura sono stati Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze Riparte a Sinistra in consiglio comunale a Firenze, e Tommaso Fattori, capogruppo di Sì – Toscana a Sinistra in Consiglio regionale. “I poteri forti e i politici favorevoli alla nuova pista – affermano in una nota – solo qualche settimana fa sulla stampa davano ancora una volta per assodata la vendita dell’area di Castello alle società di Eurnekian, azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti. Dall’atto regionale si evince che la situazione reale è ben diversa”.