Renzi: c.destra 200mld non li trova neanche col Monopoli

“Nel nostro programma piccole cose cocrete” ha detto il segeratrio PD. Che ha aggiunto “il futuro delle città passa dall’investimento che verrà fatto nei prossimi anni a tutti i livelli europei proprio nelle periferie”

Noi abbiamo un programma che è molto diverso dagli altri. Gli altri sparano cifre in libertà.

Il centrodestra ha fatto un programma da 200 miliardi di euro: non li trovano nemmeno col Monopoli”. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi stamani a Firenze prima di un’iniziativa elettorale che lo sta portando a percorrere in bicicletta la pista pedonale che unisce Firenze a Signa sulla riva destra dell’Arno. Renzi ne ha parlato con i giornalisti aggiungendo anche che “il Movimento 5 stelle ha messo 110 miliardi nel suo libro dei sogni. Ma il reddito di cittadinanza significa ‘non lavorate, paghiamo noi’, e questa è una follia”. “Noi invece abbiamo messo piccole cose concrete – ha concluso – mi prendono

in giro per gli 80 euro, ma da 4 anni a questa parte ci sono famiglie che hanno 80 euro netti al mese in più”.

All’iniziativa in bicicletta ha partecipato una cinquantina di ciclisti fiorentini. Con Renzi c’erano la moglie Agnese, e tra gli altri il sindaco Dario Nardella e l’onorevole Simona Bonafè.

“Il futuro delle città passa dall’investimento che verrà fatto nei prossimi anni a tutti i

livelli europei proprio nelle periferie. Per dare un riferimento noi abbiamo messo 2 miliardi e 100 milioni nelle periferie quando io ero al governo e il governo Gentiloni sta proseguendo

molto bene su questa strada” ha aggiunto Renzi .

“Se pensiamo ai tanti fenomeni di mancanza di integrazione che l’Europa ha conosciuto in questi anni – ha anche spiegato – vediamo che tanti di questi fenomeni nascono esattamente dalla mancanza di integrazione nelle periferie. Dunque, l’investimento

nelle periferie che Firenze ha fatto e che tutte le città stanno facendo a prescindere dal colore politico e grazie ai soldi del governo, è secondo me un passo in avanti molto, molto

importante”.

“La mia campagna elettorale è così – ha detto Renzi prima di salire in bicicletta – in mezzo alla gente, tra le periferie, a ragionare, a discutere. Qualcuno ha dei dubbi, qualcuno è scettico, qualcuno ti da una mano però lo facciamo con un sorriso, con una bicicletta e con la voglia di ragionare”. “Oggi per noi è un giorno molto bello – ha anche detto Renzi – perché abbiamo deciso di fare la campagna elettorale non solo con comizi, incontri, cene casa per casa ma anche stando in mezzo alla città”. Renzi ha sottolineato che il

percorso ciclabile dell’iniziativa di stamane dalle Cascine al Parco dei Renai è anche un modo “per festeggiare la legge sulla mobilità ciclabile che abbiamo fatto e anche per prendere degli impegni”.