Pd Toscana: Nomina Buscemi a Pisa inaccettabile

La reggenza del partito: “il fenomeno della violenza contro le donne richiede risposte inequivocabili, e un grandissimo lavoro culturale. Richiede una scelta diversa rispetto alla nomina di Buscemi. Pisa merita di più”.

“La nomina di Andrea Buscemi ad Assessore alla cultura di Pisa ė inopportuna e inaccettabile. E a dirlo non dobbiamo lasciare sole le donne. Facciamolo tutti, oggi e nei giorni a seguire se sarà necessario. Dopo la lettera che ha indirizzato al Presidente Mattarella, attaccando la Casa della Donna, a tutte le operatrici che ogni giorno combattono la piaga della violenza di genere, va il nostro sostegno.

Il fenomeno della violenza contro le donne richiede risposte inequivocabili, e un grandissimo lavoro culturale.Richiede la promozione della cultura del rispetto, della parità, della non violenza e della non discriminazione. Richiede una scelta diversa rispetto alla nomina di Buscemi. Pisa merita di più”.

Cosi’ la reggenza del Pd della Toscana sulla nomina di Buscemi assessore a Pisa, proprio nel giorno in cui è stato promosso dalla Casa della Donna un presidio fuori dal palazzo Comunale per contestare la nomina di Buscemi. al presidio hanno partecipato circa 250 persone, si è svolto senza disordini. Durante il consiglio, il sindaco ha ricevuto le 37 mila firme della petizione contro l’assessore.