Pd Siena: si dimettono segretario e presidente assemblea

Dimissioni per il segretario del Partito democratico di Siena Simone Vigni e per la presidente dell’assemblea del Pd comunale senese Fiorenza Anatrini. La decisione di lasciare l’incarico è arrivata al termine dell’assemblea dell’Unione comunale del partito, svoltasi ieri sera, a tre giorni dalla sconfitta dei democratici al ballottaggio per il nuovo sindaco della città del Palio.

“Le nostre dimissioni – sottolineano Vigni e Anatrini in una nota diffusa stamani – sono un atto dovuto nel segno della responsabilità e della rigenerazione del partito. Per questo motivo è auspicabile un’effettiva unità sia nel Pd che tra tutte le forze di opposizione presenti in consiglio comunale. Non sono più accettabili attacchi nei nostri confronti da parte di chi dovrebbe stare dalla nostra stessa parte”.

Nei prossimi giorni, spiegano ancora, “riuniremo la direzione per nominare la reggenza e individuare il percorso per arrivare il prima possibile alla nomina del nuovo segretario”. Vigni e Anatrini hanno anche ringraziato “gli oltre 11.600 elettori che ci hanno dato fiducia al ballottaggio del 24 giugno. Come Pd garantiremo loro un impegno serio e costante non solo tra i banchi dell’opposizione ma soprattutto in città per continuare a dialogare con la comunità, raccogliere i bisogni e le richieste dei cittadini e portarle all’attenzione dell’amministrazione”.