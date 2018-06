PD, Di Giorgi: Bene Del Rio, basta ‘caminetti’

La deputata PD: “faccio appello ad alcuni parlamentari che evidentemente “sono piu’ uguali” di altri in quanto promotori di riunioni segrete al di fuori degli organi decisionali democraticamente eletti. Fermatevi. Cambiate metodo. Il rischio di un ulteriore isolamento e’ altissimo”.

“Delrio coglie bene il disagio di tanti nel Pd e la voglia di ricostruire su temi e valori una presenza larga nella societa’ italiana”. Cosi’ la deputata Pd Rosa Maria Di Giorgi commenta l’intervista su Repubblica del capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio e spiega: “Delrio parla di famiglie con figli, di poverta’, parla di un disegno di legge di cui sono cofirmataria, importantissimo, che i governi Renzi e Gentiloni purtroppo non portarono avanti, nonostante l’insistenza di un gruppo di senatori del Pd nell’altra legislatura”.

“Abbiamo bisogno di rivedere i nostri errori (gravi), di aprirci- prosegue la

deputata Pd- di parlare con tutto il mondo del centrosinistra, con il pubblico impiego, con la scuola, con le Universita’, con i nostri giovani, anche con i perdenti e non solo con quelli di successo, alle famiglie in difficolta’, ai cattolici, a tutti gli uomini e le donne che rifiutano di accettare questa deriva di egoismo, di paura e di disumanita’ che sta soffiando in Italia ein Europa. Condivido molto e apprezzo intervista del mio capogruppo. Serve che il Pd, a livello nazionale e locale, cambi impostazione. I nostri iscritti non sono disponibili a prendere atto di decisioni non discusse e, aggiungo, non lo siamo neanche noi dirigenti e parlamentari, votati nei collegi, e depositari di un largo consenso popolare. Faccio un appello ai reggenti del mio partito, anche in Toscana

Faccio appello anche ad alcuni parlamentari che evidentemente “sono piu’ uguali” di altri in quanto promotori di riunioni segrete al di fuori degli organi decisionali democraticamente eletti. Fermatevi. Cambiate metodo. Il rischio di un ulteriore isolamento e’ altissimo”. conclude.