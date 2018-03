Parrini (PD): lascio incarico ad assemblea entro marzo

Dario Parrini, segretario Pd Toscana uscente, annuncia su facebook: “certezza che sapremo decidere tutti insieme come dare una guida efficace al partito in questi mesi di transizione”.

Dario Parrini annuncia su Facebook: “Il mio mandato quadriennale di segretario regionale del Pd è scaduto nello scorso febbraio. Avendo già annunciato nei mesi scorsi la mia intenzione di non ricandidarmi a segretario del partito, non sarò io a dirigere il Partito democratico verso il congresso regionale. Il mio incarico, com’è giusto che sia, si concluderà con la prossima assemblea regionale”.

Il segretario Pd Toscana uscente e appena risultato eletto al Senato continua: “Questo è il percorso che proporrò la settimana prossima alla direzione regionale – aggiunge Parrini nel post – nella certezza che sapremo decidere tutti insieme come dare una guida efficace al partito in questi mesi di transizione e come avviarci in modo serio, coerente e ordinato verso il congresso, in modo da essere pienamente all’altezza delle responsabilità e dei compiti che competono alla nostra comunità politica”. L’assemblea del Pd toscano, a quanto si apprende, dovrebbe tenersi nel giro di un paio di settimane.