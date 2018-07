Parco dell’Acciaiolo: aggredita coppia

Intervento dei carabinieri ieri sera al parco dell’Acciaiolo: aggressione di una coppia moldava in via Pantin.

Nella serata di ieri, verso le ore 20, i Carabinieri della Compagnia di Scandicci sono intervenuti in via Pantin, all’interno del parco dell’Acciaiolo, poiché due sconosciuti stavano aggredendo con calci e pugni una coppia di moldavi.

La coppia, che si trovava nel parco per un pic-nic serale, dopo aver consumato cibo ed alcool, senza apparente motivo è stato aggredita. La donna ha riportato alcuni graffi sul braccio destro, mentre il marito è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio, per emorragia celebrale. L’uomo non è in pericolo di vita, ma è trattenuto in ospedale per accertamenti.

Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Scandicci, che si sforzano di comprendere la dinamica dell’accaduto. Ancora nessuna notizia riguardo agli aggressori.