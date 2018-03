Palazzo Vecchio osserva minuto di silenzio per Idy ed Astori

La presidente del Consiglio comunale Caterina Biti ha espresso vicinanza alla famiglia di Idy: “Un atto terribile che colpisce la nostra città”, ed ha poi ricordato il capitano della Fiorentina: “un grande calciatore, un grande uomo”.

Minuto di silenzio, in apertura del consiglio comunale a Firenze, per Idy Diene, il senegalese ucciso il 5 marzo sul ponte Vespucci, e per il capitano della Fiorentina Davide Astori, stroncato da un malore domenica scorsa.

“Vogliamo esprimere cordoglio e vicinanza di tutta la città alla famiglia di Idy e alla comunità senegalese per ciò che è accaduto – ha detto la presidente del Consiglio comunale Caterina Biti annunciando il minuto di silenzio – Un atto terribile che colpisce la nostra città, da sempre vicina ai senegalesi, come dimostrato anche nel 2011, in occasione della strage compiuta da Gianluca Casseri”.

Biti ha ricordato anche Astori, “un grande calciatore, un grande uomo, che aveva scelto di vivere a Firenze perché la amava. La sua morte è un fatto tragico che ha scosso moltissimo tutta la città”.