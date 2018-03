Palazzo Pretorio protagonista di eventi per il ponte di Pasqua

Si anima la scena di Palazzo Pretorio, a Prato, nel lungo ponte di Pasqua e Pasquetta con tanti appuntamenti che affiancheranno la regolare apertura del Museo. Da domani apertura quotidiana della terrazza panoramica.

Grandi eventi organizzati per il ponte di Pasqua: si inizia domani, sabato 31 marzo alle 16, con una originale visita guidata teatralizzata pensata in particolare per scortare bambini e adulti in un viaggio affascinante fra i dipinti e le sculture della collezione. L’appuntamento è con “Il Museo in scena”, una iniziativa a cura dell’associazione Brigata Ballerini in collaborazione con CoopCulture. Il costo per l’attività è di 10 euro, valido per un adulto e un bambino, comprensivo di ingresso, visita e spettacolo. Le sale del Pretorio diventano il palcoscenico di una rappresentazione nella quale le opere e gli spazi prendono vita grazie alle incursioni letterarie e poetiche delle due attrici/performer Chiara Luccianti e Francesca Campigli. Un percorso che esplora con modalità alternative e interattive la storia del Palazzo e dei capolavori custoditi nei suoi spazi.

Prenotazioni a [email protected] .it

Sono invece in programma nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 1 e lunedì 2 aprile alle 17, le consuete visite guidate che permettono di addentrarsi fra i capolavori di Filippo e Filippino Lippi, i polittici di Giovanni da Milano e Lorenzo Monaco, senza dimenticare le seicentesche Pale esposte al secondo piano e le sculture di Lipchitz e Bartolini al terzo. La visita guidata ha un costo di 4 euro, oltre al biglietto di ingresso.

Sempre nei giorni di domenica 1 e lunedì 2 aprile Palazzo Pretorio, insieme a tutta la rete di PratoMusei, offre uno speciale ingresso a solo 1 euro ai partecipanti della Maratonina Città di Prato, ai loro familiari e accompagnatori. Un modo per mettere in contatto il mondo dell’arte e dello sport e far conoscere a tutti coloro che provengono da fuori Prato il ricco e variegato patrimonio d’arte che la città offre.

Infine, a partire dal fine settimana di Pasqua, quindi da sabato 31 marzo, ci sarà l’apertura quotidiana della terrazza panoramica, il belvedere che offre una vista spettacolare e permette di concludere con uno sguardo dall’alto la visita del Museo.

Per ulteriori informazioni: www.palazzopretorio.prato.it