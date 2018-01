Firenze, spaccio: maxi operazione CC a Parco Cascine

Nell’operazione, scattata verso le 11, sono stai impegnati 50 uomini, 20 veicoli di appoggio, numerose unità cinofile ed anche un elicottero.

Nella maxi operazione di ‘bonifica’ antidroga dentro il Parco monumentale delle Cascine, scattata stamani a Firenze con 60 uomini, un elicottero e 10 unità cinofile, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per ‘detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio’ due cittadini del Gambia di 19 e 17 anni trovati con varie quantità di hashish, marijuana e, in misura minore, cocaina, e denunciato un loro connazionale 17enne per lo stesso reato con marijuana e hashish. I tre, incensurati, sono domiciliati presso strutture di accoglienza di Firenze come richiedenti asilo.

Nel complesso sono stati sequestrati circa 6 grammi di cocaina, 520 grammi di hashish e 130 grammi di marijuana. Il 19enne arrestato sarà processato domani con rito direttissimo mentre il minore è stato accompagnato presso l’Istituto Penitenziario per i Minorenni. Inoltre, dal bilancio dell’operazione, fatto nel pomeriggio dal Comando provinciale di Firenze, risulta anche, sul fronte antidroga, che i carabinieri hanno effettuato coi cani la bonifica pressoché completa di siepi e alberi del parco, più gli argini del fiume Arno, sequestrando, a carico di ignoti, altre quantità di hashish nascosti in depositi ricavati tra la vegetazione. L’operazione – in cui sono state controllate e identificate numerose persone – ha avuto una preventiva attività di osservazione, e poi si è basata su ‘cinturazione’ e successivo rastrellamento del Parco delle Cascine. Impegnati nella battuta i carabinieri delle varie specialità ed articolazioni del Comando Provinciale, della Cio del 6/o Battaglione ‘Toscana’, unità cinofile per la ricerca di stupefacenti ed esplosivi, elicottero del 4/o Elinucleo di Pisa.