Un operaio di 48 anni, Alessandro Vornoli, è morto nella notte mentre stava lavorando all’interno della ditta Baldassarri Cavi di Lammari, nel comune di Capannori (Lucca).

Erano circa le 2,50 di stanotte quando lo hanno trovato a terra, ormai privo di sensi. I colleghi di lavoro hanno cercato invano di soccorrerlo. Inutile anche l’arrivo dei volontari della Croce Verde di Capannori: per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ancora da chiarire le cause della morte.