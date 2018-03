Open Day IED Firenze: aziende del futuro giovani, creative e al femminile

Domani porte aperte nella sede fiorentina dell’Istituto Europeo di Design (IED): workshop, laboratori e colloqui motivazionali dalle ore 10 alle 17 per conoscere le opportunità del mercato del lavoro e confrontarsi con chi ce l’ha fatta, tra imprenditori ed ex allievi.

Designer, stylist, specialisti della comunicazione e creativi, ma soprattutto imprenditori di se stessi: sono le professioni del futuro, protagoniste dell’Open Day dell’Istituto Europeo di Design (IED). Una giornata di workshop gratuiti, laboratori creativi e colloqui motivazionali per conoscere le opportunità del mercato del lavoro e confrontarsi con chi ce l’ha fatta ad affermarsi attraverso il proprio talento, a partire da ex studenti e giovani imprenditori. Tra questi Sara Meucci, titolare e anima creativa di Memar, azienda fiorentina di alto artigianato specializzata nella realizzazione di cappelli di paglia, che fonde tradizione e modernità. Sara Meucci interverrà in mattinata, dopo il talk a cura degli ex allievi IED (ore 11.30), in tema di imprenditoria giovanile e femminile.

Per tutta la mattina (dalle 10 alle 13.30) sarà possibile partecipare ai laboratori dedicati ai corsi triennali, riconosciuti come percorsi di laurea dal Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca, tutti a cura di relatrici donne: “Giochi di parole”, a cura di Camilla Catrambone, dedicato al corso in Comunicazione Pubblicitaria; “Home Styling”, a cura di Francesca Pazzagli, per i corsi in Interior Design e Interior and Furniture Design; “Fairy Tail”, a cura di Chiara Cesaraccio, ex studentessa IED oggi coinvolta in un progetto di Vogue, per i corsi in Fashion Design e Fashion Stylist and Communication. La presentazione ufficiale dei corsi triennali in partenza a ottobre 2018, rivolti ai diplomati di scuola secondaria superiore, è in programma alle ore 11.

Dalle 14, invece, spazio ai master, riservati a chi è già in possesso di un diploma di laurea di primo livello, con presentazioni, colloqui personalizzati e consulenza su come ottenere una borsa di studio. Per tutta la giornata lo staff di IED Firenze sarà a disposizione per orientamento e informazioni sull’offerta formativa, le strutture e i servizi. Gli studenti potranno inoltre mettere alla prova il proprio livello di inglese con un test gratuito e misurare il proprio potenziale con un test motivazionale.

Ad ulteriore ispirazione per gli aspiranti studenti IED, la sede fiorentina ospiterà un allestimento espositivo con i progetti di tesi degli ex allievi, realizzati per alcuni grandi brand come Flying Tiger, Adidas, Furla, Coop, Monnalisa, O Bag, The Bridge. Per vedere e toccare con mano ciò che le menti creative possono produrre in un ambiente stimolante.