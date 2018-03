Omicidio Ponte Vespucci, Nardella: Firenze si costituirà parte civile nel processo contro Roberto Pirrone

Roberto Pirrone, interrogato dal pm Giuseppe Ledda ha spiegato le motivazioni del gesto: “Mi sono detto sparo così vado in galera, così la faccio finita con questa vita non dignitosa”.

Firenze si costituirà parte civile nel processo contro Roberto Pirrone, l’uomo che ieri a Firenze ha ucciso il senegalese Idy Diene. Lo ha annunciato oggi il sindaco Dario Nardella.

“Mi sono detto sparo così vado in galera e la faccio finita con questa vita non dignitosa”. Così Roberto Pirrone, l’ex tipografo di 65 anni arrestato ieri a Firenze con l’accusa di aver ucciso un 54enne senegalese a colpi di pistola, avrebbe spiegato i motivi del suo gesto, interrogato dal pm Giuseppe Ledda negli uffici della squadra mobile.

L’uomo avrebbe detto di non riuscire più ad andare avanti, a causa dei debiti e delle continue liti con la moglie per i problemi economici. Ad assillarlo sarebbe stato in particolare un prelievo mensile di alcune centinaia di euro, che una società finanziaria effettuava dal suo conto per ripagare un prestito che gli era stato concesso. “Ho sparato al primo che ho incontrato” avrebbe affermato ancora l’uomo davanti agli inquirenti.